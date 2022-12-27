На НЛМК открыли курсы 3D-печати

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Новолипецкий металлургический комбинат активно внедряет в производство технологии 3D-печати. Это направление становится востребованным среди сотрудников. Многие хотят получить дополнительную специальность. Программу по обучению аддитивным технологиям для работников комбината разработали совместно со специалистами МИСиС.

Обучение длится месяц. Теоретические занятия проходят на базе Липецкого машиностроительного колледжа, где сотрудников знакомят с работой оптических и лазерных, стационарных и ручных 3D-сканеров. Здесь же изучают основы печати по технологии Binder Jetting.

— При работе с аддитивными технологиями мы поняли, что на рынке не так много специалистов, которые могут работать с подобным оборудованием. Наш принтер на данный момент один из самых больших в России. Поэтому, мы решили разработать обучающий курс и научить 3D печати своих сотрудников, которые знают тонкости производства и могут внедрять новые идеи, — рассказал начальник участка 3D-печати литейных форм Андрей Лещенко.

Практическая часть обучения проходит уже на промышленной площадке НЛМК. Где будущие специалисты 3D - печати изучают весь путь изготовления детали – от обратного инжиниринга и разработки модели до отправки готовой детали заказчику.

Сейчас сортамент Центра 3D-печати на базе Фасонолитейного цеха составляет более 200 позиций. Это детали и запасные части для различных агрегатов предприятия. Часть из них сумели заменить импортные аналоги. Цифровые технологии значительно сокращают скорость изготовления деталей и уменьшают затраты на их механическую обработку. Благодаря 3D-печати НЛМК может самостоятельно изготовить деталь практически любой формы и применить её в производстве. По расчетам специалистов экономия от внедрения аддитивных технологий в Группе НЛМК составит около 250 млн рублей ежегодно.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.