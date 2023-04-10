Под Липецком прокуратура проверит жалобы жителей на размытую дорогу в деревне Алексеевка

Жители деревни Алексеевка жалуются на размытую дорогу на улице Сельская

Прокуратура Задонского района проверит жалобы жителей на размытую дорогу на улице Сельская в деревне Алексеевка под Липецком. Местные возмущаются – история повторяется уже который год. Автомобили буксуют, липчанам приходится ехать по слякоти.

«ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ ДОРОГА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛОТО»

Как сообщил lipetsk.kp.ru источник, дорога в деревне – насыпная. То есть, ее не асфальтировали. Пока сухо – водители еще как-то могут проехать. Но с наступлением весны, когда тает снег, здесь месиво. Во время дождей возникают такие же проблемы – улицу размывает. Машины застревают в образовавшейся грязи. Местные прикладывают немало усилий, чтобы добраться до школы или работы чистыми и сухими.

– У меня живут в Алексеевке родственники, – поделилась с lipetsk.kp.ru жительница Задонского района Юлия. – Там не дорога, а просто чернозем, который во время дождя превращается в болото. Я и сама там застревала. Машина «садится на брюхо».

Местным приходится ходить по слякоти

Женщине приходится ставить автомобиль на участке, где еще есть асфальт. А затем идти пешком.

– Когда родился мой племянник, дорога была такая, – рассказала Юлия. – Ему сейчас почти 11, а дорога не изменилась. Он чуть ли не круглый год ходит в школу в резиновых сапогах.

ПРОКУРАТУРА И ГИБДД ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ

О своей проблеме жители продолжают писать в администрацию. На улице Сельская находится более 20 домов, к которым по другому пути не проехать. В прошлом году местные власти отметили, что в 2022-ом дорогу выровняли с помощью грейдера. Но на этом все.

Правоохранители примут меры по результатам проверки Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

– Данная дорога внесена в план – график на 2023 – 2024 годы, – ответили жителям в официальной группе администрации Задонского района.

Теперь в ситуации разбирается районная прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что к ним жители не обращались. А отремонтировать дорогу местные власти планируют в этом году.

Прокуратура и ГИБДД проводят проверку Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

– Прокуратура проверит фактическое выделение бюджетных средств на указанные цели, – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В деревню Алексеевка также съедутся сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы областной госавтоинспекции, специалисты обследуют улицу. По результатам проверки примут меры.

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