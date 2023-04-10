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Общество10 апреля 2023 11:32

Под Липецком прокуратура проверит жалобы жителей на размытую дорогу в деревне Алексеевка

Местные вынуждены ходить по грязи более 10 лет
Алина ПАЛАГИНА
Жители деревни Алексеевка жалуются на размытую дорогу на улице Сельская

Жители деревни Алексеевка жалуются на размытую дорогу на улице Сельская

Прокуратура Задонского района проверит жалобы жителей на размытую дорогу на улице Сельская в деревне Алексеевка под Липецком. Местные возмущаются – история повторяется уже который год. Автомобили буксуют, липчанам приходится ехать по слякоти.

«ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ ДОРОГА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛОТО»

Как сообщил lipetsk.kp.ru источник, дорога в деревне – насыпная. То есть, ее не асфальтировали. Пока сухо – водители еще как-то могут проехать. Но с наступлением весны, когда тает снег, здесь месиво. Во время дождей возникают такие же проблемы – улицу размывает. Машины застревают в образовавшейся грязи. Местные прикладывают немало усилий, чтобы добраться до школы или работы чистыми и сухими.

– У меня живут в Алексеевке родственники, – поделилась с lipetsk.kp.ru жительница Задонского района Юлия. – Там не дорога, а просто чернозем, который во время дождя превращается в болото. Я и сама там застревала. Машина «садится на брюхо».

Местным приходится ходить по слякоти

Местным приходится ходить по слякоти

Женщине приходится ставить автомобиль на участке, где еще есть асфальт. А затем идти пешком.

– Когда родился мой племянник, дорога была такая, – рассказала Юлия. – Ему сейчас почти 11, а дорога не изменилась. Он чуть ли не круглый год ходит в школу в резиновых сапогах.

ПРОКУРАТУРА И ГИБДД ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ

О своей проблеме жители продолжают писать в администрацию. На улице Сельская находится более 20 домов, к которым по другому пути не проехать. В прошлом году местные власти отметили, что в 2022-ом дорогу выровняли с помощью грейдера. Но на этом все.

Правоохранители примут меры по результатам проверки

Правоохранители примут меры по результатам проверки

Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

– Данная дорога внесена в план – график на 2023 – 2024 годы, – ответили жителям в официальной группе администрации Задонского района.

Теперь в ситуации разбирается районная прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что к ним жители не обращались. А отремонтировать дорогу местные власти планируют в этом году.

Прокуратура и ГИБДД проводят проверку

Прокуратура и ГИБДД проводят проверку

Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

– Прокуратура проверит фактическое выделение бюджетных средств на указанные цели, – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В деревню Алексеевка также съедутся сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы областной госавтоинспекции, специалисты обследуют улицу. По результатам проверки примут меры.

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