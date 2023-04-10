19 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вошли в ТОП-20 компаний с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к сетям

.

Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представило «Рейтинг качества услуг по технологическому присоединению к электросетям», рассчитанный по итогам 2022 года.

Участники рейтинга – 53 крупнейшие региональные сетевые компании и филиалы межрегиональных компаний РФ.

При составлении рейтинга учитывалась средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 2022 г. (от момента заключения договора до подписания акта об оказании услуги) в четырех группах присоединяемой мощности.

Так в ТОП-20 компаний (филиалов) с наилучшими показателями качества услуг по техприсоединению к электросетям в категории до 15 кВт включительно вошли 10 филиалов Обществ, при этом «Рязаньэнерго» и «Воронежэнерго» попали в ТОП-10.

В категории свыше 15 кВт и до 150 кВт попали 11 филиалов. «Калугаэнерго» и «Кировэнерго» разделили 2 место.

В номинации свыше 150 кВт и до 670 кВт в двадцатку лучших зачислены 12 филиалов. «Калугаэнерго» и «Кировэнерго» разделили 2 место, «Смоленскэнерго» – 3 место.

В группе не менее 670 кВт – 12 филиалов, а в тройке лидеров оказался филиал «Рязаньэнерго», заняв 2 место.

В итоговом рейтинге филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заняли 12 позиций:

Калугаэнерго и Кировэнерго (разделили 2 место)

Рязаньэнерго (3 место)

Ивэнерго (7 место)

Мариэнерго (8 место)

Смоленскэнерго (9 место)

Воронежэнерго (11 место)

Тулэнерго (13 место)

Курскэнерго (14 место)

Липецкэнерго (16 место)

Владимирэнерго (18 место)

Брянскэнерго (20 место)

Напомним, в прошлом году в рейтинг «Энергоньюс Медиа» вошли лишь 17 филиалов.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»