Сергей КУТЕНЕВ: «Сегодня от нашей страны зависит баланс сил на мировой арене»

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31 марта 2023 года Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Этот документ отражает систему взглядов на содержание, принципы и основные направления внешнеполитической деятельности России. За годы новейшей российской истории были приняты пять концепций внешней политики: в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годах.

Новая Концепция всеобъемлюще рассматривает внешнюю политику РФ, показывая интересы, цели, задачи, а самое главное, вектор движения наших геополитических интересов на международной арене. О причинах появления и смыслах, заложенных в этом знаковом документе, мы поговорили с заместителем председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергеем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, почему понадобилось утверждать новую Концепцию внешней политики именно сейчас, ведь у нас уже существовала Концепция 2016 года?

- Принимая Концепцию 2016 года, наш президент уже тогда понимал и видел, что обещания и заверения западных политиков пустые и ничего не стоят. Но все же оставалась надежда хотя бы на их благоразумие, что в угоду США они не будут разрушать и подвергать кризисным явлениям собственные страны, отключать себя от выгодного, а самое главное, надежного энергетического рынка Российской Федерации.

Как оказалось, интересы собственных граждан не являются для них приоритетными. Лоббирование интересов Соединенных Штатов в европейском истеблишменте намного сильнее, чем мы могли представить. Фактически, как сказал Владимир Владимирович, нас просто водили за нос, чтобы подготовиться к горячей фазе вооруженного конфликта, прикрываясь Минскими соглашениями и бесконечными потоками лжи.

Специальная военная операция показала, что наше государство, исходя из вышесказанного, нуждается в принятии новой Концепции, которая отражала бы новый вектор развития и движения нашего Отечества.

- Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, наш президент видит Россию в новой Концепции?

- В новой Концепции внешней политики Российской Федерации практически в самом начале (пункт 4) указывается, на чем будет строиться весь документ, - это прямое указание, что Россия - «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие общность Русского мира». А в пункте 6 говорится, что «Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях».

Фактически после принятия данной Концепции все попытки коллективного Запада вмешаться в наше политическое пространство будут блокироваться заранее, не оставляя ни малейшего шанса нашим недоброжелателям.

Так как Концепция - это внешняя политика, отраженная на бумаге, мы уже можем наблюдать процесс ее осуществления в виде присоединения к нашей стране в результате всенародных референдумов четырех новых регионов, а также в приостановке участия России в Договоре о СНВ. Ведь приостановив участие в нем, наша страна довольно серьезно сковала свободу действий США в военном плане, заставив их больше беспокоиться о собственной безопасности, а не лезть со своими правилами в суверенные государства.

Давайте посмотрим, какие основные направления развития и сотрудничества рассматриваются в этом документе! Сегодня от нашей страны зависит баланс сил на мировой арене. Поэтому неудивительно, что у Российской Федерации появляются интересы не только внутри собственных границ, но и за их пределами. Осознав двойные стандарты Запада, многие активно развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки будут искать партнерских отношений с нашей страной.

В главе V указываются региональные направления внешней политики РФ: Арктика, Евразийский континент (Китайская Народная Республика, Республика Индия), Азиатско-Тихоокеанский регион, Исламский мир, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Европейский регион, США и другие англосаксонские государства, Антарктика, но «наиболее важными для безопасности, стабильности, территориальной целостности и социально-экономического развития России, упрочения ее позиций как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и цивилизации» (пункт 49) является ближнее зарубежье.

Внешняя политика продолжает внутреннюю, поэтому не забыл наш президент и о «защите российских граждан и организаций от иностранных противоправных посягательств, оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом…», социальных и экологических направлениях, внеся их в перечень приоритетных (глава IV). В эту же главу было внесено «Обеспечение интересов Российской Федерации в Мировом океане, космическом и воздушном пространстве», став абсолютно новым приоритетным направлением во внешней политике РФ.

- Сергей Николаевич, что же по итогу, как Концепция отражает извечный вопрос отношения Русской цивилизации к Западноевропейской и притязаний США на мировое господство?

- В пункте 13 особо отмечается, что «Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений», в 62-м пункте говорится, что США - «источник основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества», а это значит, по мере ослабления США, краха доллара как главной мировой валюты и возрастания противоречий как политических, так и межнациональных внутри американского государства и общества данная страна начнет неминуемое падение с международного политического Олимпа. Мы с вами должны быть готовы, чтобы никогда больше не допустить гегемонию какого-либо отдельно взятого западного государства, а значит, и сохранить многополярный мир на нашей планете Земля.

- Положения концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться. Расскажите, о каких мерах идет речь?

- Безусловно, документ признает экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. В качестве ответа на антироссийские шаги Концепцией разрешается использование различных мер. Важные новшества закреплены в условиях применения силы в целях самообороны.

В пункте 25, например, отмечается, что «использование Вооруженных Сил Российской Федерации может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством».

Данный тезис недвусмысленно намекает на то, что Россия будет отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие. Согласно новому внешнеполитическому курсу нашей страны, одной из национальных целей Российской Федерации станет поддержка международного мира и обеспечение собственной безопасности и защищенности своих союзников.