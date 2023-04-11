Сотрудники НЛМК провели первый субботник сезона в парке Металлургов

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Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината провели первый в этом году субботник. На уборку в парк Металлургов пришли десятки сотрудников НЛМК.

Экологическую акцию поддержали целыми семьями. Оператор ситуационного центра Елена Рубцова на субботник пришла с дочкой Софьей. Их семья не первый год участвует в экологических акциях комбината.

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- Мы здесь часто бываем. Зимой – на катке, летом - участвуем в волонтерских мероприятиях. Нам нравится, когда город чистый, поэтому стараемся сделать всё что в наших силах. Это очень здорово, что столько людей пришло, что наши сотрудники приходят семьями, привлекают детей. Отличная погода, хорошая компания, а главное, полезное дело сделали, - рассказала Елена Рубцова.

Экологическую акцию поддержал благотворительный фонд «Милосердие». Участников обеспечили перчатками, садовыми инструментами и мешками для сбора мусора. Сотрудники комбината разделились на группы и за несколько часов собрали около 100 мешков сухой листвы и бытового мусора.

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После большой уборки участников угощали горячим чаем. Следующий субботник активисты комбината проведут 22 апреля в Парке Победы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.