Владимир Завьялов: Территория Липецка сохраняет эпизоотическое благополучие

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Какова нынешняя эпизоотическая ситуация в Липецке? Чем рискует человек, приобретая котенка с рук? Как обезопасить себя от покупки некачественных продуктов? Об этом нам рассказали специалисты Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.

- Липчанам не надо волноваться – эпизоотическая обстановка в этом году благополучная. Не было ни одного лабораторно подтвержденного случая бешенства животных и других инфекционных заболеваний, - подчеркнул начальник ОГБУ «Липецкая городская СББЖ», главный ветврач Липецка Владимир Завьялов. – Я считаю, что такой результат достигнут повседневной кропотливой работой специалистов государственной ветеринарной службы г. Липецка, а именно: во-первых, создание буферной зоны по периферии территории города, путем раскладки оральной вакцины против бешенства диких плотоядных. В последние три года раскладывается по 40 тысяч доз в год. Во-вторых, увеличен охват вакцинации поголовья домашних непродуктивных животных (собак, кошек), так, в этом году будет привито более 39 тысяч голов животных.

Значительную помощь в проведении противоэпизоотических мероприятий по особо опасным заболеваниям оказывают частные ветеринарные клиники расположенные на территории города, которым по соглашению с городской ветслужбой предоставлена возможность этим заниматься.

Хочется выразить слова благодарности городскому департаменту развития территорий, управлениям округов по организации информирования граждан, проживающих в частном секторе г. Липецка о проведении плановых противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний. Отмечу и более ответственное отношение владельцев к здоровью их домашних питомцев и собственной безопасности.

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Но рисков все же немало, это касается контактов с безнадзорными животными. Наличие у них бирки не является гарантией, что животное прошло ревакцинацию.

- Растет количество покусов безнадзорными животными. В таких случаях необходим полный курс антирабической (против бешенства - авт.) вакцинации, - предупреждает главврач городской ветстанции Александр Чурсин.

Специалисты СББЖ особо отметили, что не стоит приобретать животных у случайных лиц. Но если это случилось, то необходим осмотр у ветеринарного специалиста. А совершая покупку в зоомагазине животных и птиц, обязательно посмотреть ветеринарно-сопроводительные документы – это позволит исключить риски заражения инфекционными болезнями. С настороженностью следует относиться к синантропным птицам – тем же голубям. На местах их кормления, есть опасность заразиться орнитозом.

В Липецкой городской СББЖ дали рекомендации, как исключить угрозы своему здоровью при покупке продукции животного происхождения. Закупаться необходимо только в местах санкционированной торговли. На всех пяти основных рынках города работают ветлаборатории, где сельхозпродукция подвергается ветсанэкспертизе в полном объеме. Ветеринарный контроль за ее качеством и безопасностью ведется специалистами и на областных продуктовых ярмарках, и ярмарках «выходного дня».

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В этом году обновились требования по экспертизе молока, мяса, рыбы, яиц. Все результаты экспертиз вносятся в единую федеральную информационную систему в области ветеринарии, что позволяет отследить всю цепочку - от сырья до продукции на прилавке. Активный переход на «цифру», позволяет не тратить время на бумажную отчетность, а ускорить работу непосредственно с продуктом.

- Покупатель должен знать свои права, может требовать ветеринарные документы на продукцию. При сомнениях в качестве следует обратиться в областную ветлабораторию, - поясняет ведущий ветврач Липецкой городской СББЖ Никита Кубрак. – Все ветеринарные сопроводительные документы имеют 32-х значный код для проверки, комбинированный QR- кодом. Отсканировав его, покупатель может сам получить необходимую информацию.

Чтобы не омрачить себе и своим близким новогодние праздники, надо не забывать о рисках в общении с домашними и уличными питомцами и покупать качественную проверенную продукцию.

В преддверии Нового года хочется поздравить всех коллег с наступающим праздником!

Владимир КУЛИК. Фото автора.