Из-за строительства школы на Елецком за 1,5 млрд изменили бюджет Липецка на 2023-2024 годы

Из-за строительства школы на Елецком в Липецке изменили городской бюджет Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

К 1 сентября 2024 года в Липецке построят новую школу на Елецком за 1,5 миллиарда рублей. Проект региона одобрило Министерство просвещения РФ. В учреждении смогут учиться 1224 ребенка. Из-за строительства пришлось быстро изменить бюджет областного центра на 2023-2024 годы.

В этот вторник, 11 апреля, состоялась внеочередная сессия горсовета. Для возведения новой школы городскому департаменту градостроительства и архитектуры в 2023 году выделят 367 миллионов, а в 2024 – 1,2 миллиарда, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета. Кстати, здание решили обустроить в микрорайоне «Елецкий Лайт». Также в школе не будет бассейна.

В мае-июне должны подкорректировать источники дополнительных затрат. Это произойдет после того, как областная казна направит для постройки деньги в бюджет Липецка.

Со всеми поправками в этом году бюджетный дефицит составит 1,3 миллиарда рублей. Доходы в казну города рассчитывают в 18,1 миллиардов, а расходов – 19,4. На 2024 год по доходам и расходам казна составит 15,1 миллиардов с условно утвержденными расходами в 214,8 миллионов.