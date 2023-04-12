«Липецкэнерго» продолжает установку птицезащитных устройств на воздушных линиях региона

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» в 2022 году установили 446 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Липецкой области. Всего на энергообъектах филиала смонтировано более 2500 защитных устройств.

Места установки ПЗУ энергетики определяют посредством мониторинга и анализа причин возникновения технологических нарушений на энергообъектах, находящихся вблизи заповедных и природоохранных зон, а также выявляют локации мест обитания пернатых в ходе плановых обходов ЛЭП.

В 2022 году такие места были определены в Хлевенском, Лев-Толстовском и Липецком районах Липецкой области. В первом установили 78 ПЗУ на ЛЭП, в Лев-Толстовском – 87 ПЗУ, в Липецком районе – 281 устройство.

ПЗУ, как правило, применяются на линиях электропередачи с неизолированным проводом. Устройства выполняют защитную функцию элементов энергооборудования от загрязнения продуктами жизнедеятельности пернатых, не позволяют птицам с размахом крыльев до 1,3 м садиться на элементы опоры ЛЭП, что практически исключает их поражение электрическим током и предотвращает повреждение воздушных линий.

«Установка ПЗУ – часть комплекса природоохранных мероприятий, ежегодно реализуемых «Липецкэнерго». Результатом этой работы помимо спасения жизни пернатых, становится повышение надежности электроснабжения потребителей за счет сокращения технологических нарушений, вызванных коротким замыканием из-за птиц», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»