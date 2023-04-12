«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пригласили на работу выпускников Ивановского государственного энергетического университета

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17 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках представительства Группы компаний «Россети» приняли участие в «Ярмарке вакансий», прошедшей на площадке Ивановского государственного энергетического университета. Традиционное для вуза мероприятие в этом году отличалось масштабом, собрав представителей порядка 100 российских предприятий.

Будущим энергетикам рассказали о преимуществах работы в одной из крупнейшей электросетевой компании страны и возможностях трудоустройства в разных регионах. Благодаря этому студенты смогут заранее определиться с выбором места работы, понять карьерные перспективы, узнать о социальных гарантиях и корпоративных молодежных проектах, а также рассмотреть варианты деятельности, о которых не думали ранее.

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» делали особый акцент на том, что 2023 год объявлен в энергокомпаниях «Годом молодого специалиста». Для этого по инициативе генерального директора Обществ Игоря Маковского был запущен ряд социальных инициатив, направленных в частности на финансовую поддержку молодых специалистов и создания условий для эффективной самореализации молодежи.

Всего в рамках мероприятия 109 студентов подали анкеты кандидатов на трудоустройство в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», а также 57 учащихся изъявили желание пройти практику в филиалах Обществ.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»