Обновленный за 35 миллионов пляж НЛМК в Липецке откроют для купания в июне 2023

В Липецке обновляют пляж НЛМК Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают обновлять пляж в районе НЛМК. Его планируют открыть для купания в июне 2023 года. Разумеется, если пробы воды будут соответствовать требованиям СанПин. Согласно контракту, в начале лета подрядчик должен завершить работы. Их общая сумма почти 35 миллионов рублей.

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, реконструкция пляжа стартовала в июле прошлого года. В прибрежную зону завезли около 2 тысяч кубометров песка. Специалисты установили 32 опоры освещения и проложили к ним кабель. Выложили плиткой дорожки, смонтировали бордюры, устроили асфальтобетонное основание под резиновое покрытие. На это потратили 24,4 миллиона рублей.

- В рамках второго этапа подрядчик устанавливает малые архитектурные формы, делает настил из террасной доски и укладывает резиновое покрытие под спортплощадку, - поделилась главный специалист производственного отдела управления капитального строительства Липецка Юлия Шестопалова.

В Липецке обновляют пляж НЛМК Фото: Юлия КЛЮЕВА

Песчаную территорию разделили на зоны пешеходными дорожками. Небольшой участок в начале пляжа отвели под спортивную площадку. Здесь уже стоят турники и лестницы. Чуть дальше рабочие монтируют настил вокруг дерева. В предыдущие годы в тени под кроной спешили занять место отдыхающие. Теперь тут появятся 4 банкетки. Со стороны домов соорудили велопарковку.

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Уже стоят раздевалки, 3 скамейки с навесом около воды, 5 лавочек вдоль дорожек. Появится лучевая скамейка, урны, вышка спасателя, а также 4 питьевых фонтанчика, рассказала lipetsk.kp.ru Юлия Шестопалова. В центре пляжа красуется яркая конструкция с вертикальной надписью «пляЖ». О том, что здесь место для отдыха, прохожие будут видеть издалека.

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Подрядчику еще предстоит поработать над игровой зоной. Там стоит горка, состояние которой оставляет желать лучшего. Деревянные бортики по бокам расщепились, пирамидальные крыши над сооружением болтаются. Горку еще раз осмотрят сотрудники управления капитального строительства. Ее либо отреставрируют, либо демонтируют. Там же установят качели и баскетбольное кольцо. Рядом находятся волейбольные стойки – ближе к открытию на столбы повесят сетку. На второй этап реконструкции потратят 10,6 миллионов рублей.

Продолжается реконструкция пляжа НЛМК в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА