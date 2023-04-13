Цифровой рубль: россияне готовы начать им пользоваться

Однако 45% россиян признались, что ничего не знают о будущей цифровой национальной валюте.

Более половины наших соотечественников (55%) слышали о цифровом рубле, более четверти - готовы попробовать его в расчетах. Таковы итоги опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к началу тестирования цифрового рубля в России.

Из тех, кто слышал о планах Банка России запустить в обращение цифровой рубль больше всего жителей Москвы и Московской области (66%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дальнего Востока (по 58%). А на Урале и Северном Кавказе, наоборот, чаще всего встречаются те, кто ничего не знает о будущей российской цифровой валюте.

Наибольшее число желающих начать ею пользоваться зафиксировано в Приволжском федеральном округе, а также в Москве и Московской области. В целом же, пока каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос. К слову, 3% опрошенных и вовсе не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.

Среди причин, по которым россияне готовы использовать цифровой рубль чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Среди причин обратного отношения лидируют предпочтение наличных и безналичных платежей (47%), недостаток информации (40%), а также недоверие к цифровым валютам (39%).