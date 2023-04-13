Игорь Маковский проводит рабочую поездку по территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

.

В ходе рабочей поездки генеральный директор ПАО «Россети Центр» провел встречи с руководителями органов власти и электросетевых компаний Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Игорь Маковский провел заседание Специального штаба, где заслушал оперативные доклады по вопросам энергоснабжения регионов и обеспечения безопасности проведения необходимых работ.

«Благодаря качественному взаимодействию и слаженной работе энергетиков в течение всего отопительного сезона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей удалось обеспечить постоянное электроснабжение потребителей и максимально быструю ликвидацию технологических нарушений в случае их возникновения. Энергетики работали в постоянном сотрудничестве с органами власти и местными инфраструктурными службами, что позволило эффективно решать вопросы безопасности всех участников процесса. Мы продолжим трудиться на благо жителей, чтобы свет горел на каждой улице, в каждом доме», – отметил Игорь Маковский.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»