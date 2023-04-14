К акции НЛМК «Неделя здоровья» присоединись сотни сотрудников

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Она традиционно проходит накануне всемирного Дня здоровья, который отмечается в апреле. В этом году участниками акции стали сотни сотрудников предприятия.

Всю неделю ведущие специалисты здорового образа жизни, антивозрастной медицины и нутрициологи консультировали сотрудников НЛМК. Мастер-классы и вебинары посвятили борьбе со стрессом, профессиональным выгоранием, а также полезным привычкам и пропаганде физической активности. В здравпунктах развернули центры диагностики. Здесь специалисты помогали определить индекс массы тела, стрессоустойчивость, уровни глюкозы и холестерина.

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А в день физической активности, сотрудников НЛМК учили играть в волейбол и баскетбол, проводили мастер-классы по ушу, северной ходьбе, лечебной физкультуры и технике самомассажа. С помощью уникальной системы фитнес-тестирования сотрудники получали индивидуальные консультации по типу тренировок, их интенсивности и подходящей диете. В столовых комбината появилось особое меню, комплексные обеды в котором готовились по принципу рационального питания.

- В «Неделю здоровья» удалось узнать свои сильные и слабые стороны. Диагностика плюс рекомендации специалистов помогают комплексно подойти к собственному здоровью. Поэтому будем заниматься, исправлять что-то где это необходимо. Знание уже половина успеха, будем работать над собой, - рассказал специалист технической дирекции Андрей Сафронов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.