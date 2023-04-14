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Происшествия14 апреля 2023 11:54

В Липецке осудят приятелей, которые похитили пьющих мужчин и заставили их продать квартиры

Злодеи получили более 3 миллионов рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Подсудимые угрозами вынудили пленников продать квартиры

Подсудимые угрозами вынудили пленников продать квартиры

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить двоих мужчин, которые похищали людей и заставляли их продавать квартиры. Полученные деньги злодеи забирали себе. Так приятели обогатились на 3,4 миллиона рублей.

На скамье подсудимых оказались липчане 34 и 43 лет. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, они похитили пьющих мужчин. Одному они угрожали расправой над близкими – заставили его взять документы на недвижимость, затолкали в машину и увезли на квартиру. Другого обманом заманили туда, представившись полицейскими. Несчастных удерживали в помещении, пока не находился покупатель. Один попытался сбежать. Он спрыгнул с балкона на третьем этаже и попал в больницу. После лечения его вновь похитили.

Следствие полагает, что липчане вынудили пленников продать недвижимость. Чтобы замаскировать свое злодейство, они купили потерпевшим жилье. Вместо двухкомнатной квартиры за 2 миллиона горожанину досталась комната в общежитии за 370 тысяч. Второй получил дом в Долгоруковском районе за 130 тысяч рублей, потеряв квартиру в Липецке за 1,4 миллион рублей.

Действия жителей города квалифицировали по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Их также обвиняют в совершении преступлений по п. «а», «в», «з» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья», а также по п. «в» ч.3 ст.126 УК РФ «Деяния, предусмотренные настоящей статьей, которые повлекли по неосторожности тяжкие последствия».

Липчане не признали вину. Первое судебное заседание по делу состоится 20 апреля.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ