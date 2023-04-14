В Липецке осудят приятелей, которые похитили пьющих мужчин и заставили их продать квартиры

Подсудимые угрозами вынудили пленников продать квартиры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить двоих мужчин, которые похищали людей и заставляли их продавать квартиры. Полученные деньги злодеи забирали себе. Так приятели обогатились на 3,4 миллиона рублей.

На скамье подсудимых оказались липчане 34 и 43 лет. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, они похитили пьющих мужчин. Одному они угрожали расправой над близкими – заставили его взять документы на недвижимость, затолкали в машину и увезли на квартиру. Другого обманом заманили туда, представившись полицейскими. Несчастных удерживали в помещении, пока не находился покупатель. Один попытался сбежать. Он спрыгнул с балкона на третьем этаже и попал в больницу. После лечения его вновь похитили.

Следствие полагает, что липчане вынудили пленников продать недвижимость. Чтобы замаскировать свое злодейство, они купили потерпевшим жилье. Вместо двухкомнатной квартиры за 2 миллиона горожанину досталась комната в общежитии за 370 тысяч. Второй получил дом в Долгоруковском районе за 130 тысяч рублей, потеряв квартиру в Липецке за 1,4 миллион рублей.

Действия жителей города квалифицировали по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Их также обвиняют в совершении преступлений по п. «а», «в», «з» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья», а также по п. «в» ч.3 ст.126 УК РФ «Деяния, предусмотренные настоящей статьей, которые повлекли по неосторожности тяжкие последствия».

Липчане не признали вину. Первое судебное заседание по делу состоится 20 апреля.