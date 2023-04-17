Фонд «Милосердие» помогает социальной адаптации особенных детей

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Благодаря реализованным в прошлом году социальным инициативам созданы комфортные условия для развития особенных детей, эффективного обучения их бытовым и прикладным навыкам, всесторонней подготовки ребят к самостоятельной жизни.

«Сейчас только в одном Липецке обучается сотни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с ментальными нарушениями, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Проекты фонда помогают создать для них дружелюбную обучающую среду и облегчить труд педагогов».

Так, в Липецке в прошлом году завершили проект по оснащению класса, где обучаются дети с расстройствами аутистического спектра. В школе №27 создали комфортные условия для обучения особенных детей с применением новой методики - прикладного анализа их поведения. На средства от фонда «Милосердие» закупили мебель, технику, методические материалы и специальное сенсорное оборудование для занятий. Теперь это помогает педагогам поэтапно включать ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения детей, не имеющих таких ограничений.

Специальный класс для обучения детей с расстройством аутистического спектра открыли в 2022 году и в Старом Осколе Белгородской области. На средства гранта закупили специальное оборудование, которое помогает развивать у детей восприятие и концентрацию внимания, зрительно-моторную координацию и моторику. Теперь особенные дети могут пройти расширенный курс социально-бытовой ориентировки, где им расскажут и покажут, как выращивать растения на мини-огороде, готовить бутерброды и салаты, мыть посуду и сортировать вещи по полочкам.

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Благодаря поддержке фонда в поселке Монетный Свердловской области открылась тренировочная квартира для социальной адаптации особенных ребят. Ее оборудовали мебелью и бытовой техникой. Теперь здесь ребята с особенностями развития учатся самостоятельности и осваивают необходимые навыки: как приготовить еду, пользоваться домашними приборами, заботиться о личной гигиене. Сейчас в этом семейном центре находят поддержку 50 ребят с инвалидностью. С ними занимаются психологи, неврологи, логопеды, педагоги по рисованию, театральному мастерству.

Другой проект фонда в Липецке помогает социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Его участниками стали учащиеся восьми городских школ. Для организации обучающих и развлекательных мероприятий приобрели мультимедийное оборудование, мебель, сплит-системы, рециркулятор воздуха и сценические костюмы для аниматоров. Практическое обучение особенных детей проходит на базе специально оборудованной квартиры-тренажера, где есть зоны для отработки навыков личной гигиены, культуры питания, приготовления пищи, ухода за собой и жилищем, а также игровая и обучающая зоны. Для родителей участников проекта предусмотрены консультации педагогов-психологов.

В коррекционной школе города Ревда Свердловской области особенные подростки осваивают рабочие профессии в обновленной мастерской. За несколько месяцев здесь благодаря поддержке фонда полностью изменили учебное пространство, сделали ремонт стен, заменили напольное покрытие. Теперь ребята раньше смогут быстрее научиться прикладным навыкам и подготовиться к настоящей трудовой деятельности. Многие из выпускников этой школы продолжают образование в многопрофильном техникуме, а затем работают в строительных компаниях.

Участниками культурного развивающего проекта, который помогает активно приобщиться к творчеству, стали семьи из Старого Оскола, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Музицирование, рисование, гончарство, работа с тканью, театральное искусство развивают пространственное мышление, мелкую моторику, художественный вкус. Первыми участниками проекта стали особенные подопечные местного центра социального обслуживания населения. Для них организовали настоящий праздник искусств под открытым небом.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».