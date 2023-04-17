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Общество17 апреля 2023 13:05

На НЛМК стартовала неделя безопасности

Ежегодная акция направлена на привлечение внимания к правилам безопасного поведения на дороге
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На Новолипецком комбинате стартовала неделя безопасности дорожного движения. Ежегодная акция направлена на привлечение внимания сотрудников комбината и подрядных организаций к правилам безопасного поведения на дороге.

Всю неделю для сотрудников будут проходить онлайн тренинги по безопасности дорожного движения и мастер-классы для автомобилистов. А на корпоративном портале запустили конкурс «Мои правила безопасности», где дети сотрудников рисуют, читают стихи, делают поделки и снимают видео на тему правил дорожного движения.

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Сотрудников комбината научат «защитному» вождению, оказанию первой медпомощи при ДТП и правилам перевозки детей. На территории комбината всю неделю будут дежурить усиленные патрули специалистов по охране труда и промышленной безопасности.

— Мы все являемся участниками дорожного движения и от наших действий зависит собственная безопасность и безопасность окружающих. В этом году мы постараемся максимально привлечь внимание к этой теме не только наших сотрудников, но и представителей подрядных организаций, поделиться с ними лучшими практиками НЛМК, - рассказал директор по ОТПБ НЛМК Павел Захаров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости НЛМК