Эксперты отмечают рост показателей банковского сектора

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Уходящий год, по словам президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, ознаменовался тем, что розничное кредитование в России полностью восстановилось. Выросли объемы кредитования малого и среднего бизнеса, а также средств клиентов на банковских счетах.

Говоря о дальнейших перспективах на прошедшей 27 декабря пресс-конференции, он подчеркнул: в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в 2023 году показатели вновь должны увеличиться.

- А в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом банка планом развития на будущий год, предстоит поставить абсолютный рекорд для группы, - поделился прогнозами Задорнов.