Энергетики «Липецкэнерго» осветили исторический район города Ельца

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» организовали уличное освещение в отдаленном историческом районе г. Ельца – в поселке ТЭЦ.

История поселка связана со строительством Елецкой ТЭЦ – важнейшего объекта жизнеобеспечения второго по величине в Липецкой области города. Энергообъект, строительство которого велось методом народной стройки, был введен в строй в 1955 году. Кроме ТЭЦ в поселке функционируют такие крупные предприятия как завод «Прожекторные угли», выпускающий электроугольные изделия с 1934 года, а также Елецкий сахарный завод, входящий в состав современного агропромышленного предприятия Группа компаний «Трио» и крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Липецкой области мясокомбинат «Елецкий», работающий с 1960 года.

Строительство сетей уличного освещения, установка и подключение светильников стало совместным вкладом энергетиков и администрации города в реализацию региональной стратегии модернизации систем уличного освещения, нацеленной на улучшение качества жизни ельчан.

В ходе работ специалисты филиала построили на ранее неосвещенной ул. Энергетиков новую линию с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности и энергоэффективности. Установили шкафы учета и управления освещением, позволяющие не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера. В общей сложности энергетики установили 150 опор, смонтировали 3 км провода СИП и 103 современных светодиодных светильника. Все необходимые технические мероприятия были выполнены в рекордно короткие сроки.

«Мы рады, что приняли участие в открытии новой, яркой страницы исторического района Ельца. Уверены, что жители уже оценили результат нашей профессиональной работы, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни ельчан. Мы готовы и дальше участвовать в проектах по развитию сетей уличного освещения, гарантируя качество и надежность работ», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»