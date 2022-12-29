На Новый год не пить, а пригубить!

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В богатом русском языке три (с множеством оттенков) основных понятия «общения» с алкоголем – пить, выпивать и пригубить.

- Хотелось, чтобы при «встрече» с алкоголем действовало понятие «пригубить» - малая доза много не навредит. Когда же человек «выпивает» - это уже рискованное потребление, не говоря уж про «пить», есть и крайняя стадия – «нажраться». Чем меньше доза – тем больше человек живет – и в физическом и социальном плане, - отмечает главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

Новогодний стол традиционно не обходится без спиртных напитков. Так что и сколько «принять на грудь» без особого ущерба?

- Здоровый человек может позволить себе 1-2 бокала сухого вина за вечер. Впереди ждут новогодние каникулы, и многие тешат себя мыслью, что за это время (при передозе), «отойдут», успеют прийти в себя. Но чаще при обильных возлияниях происходит интоксикация и «перебравший» попадает к хирургу с острым панкреонекрозом, либо к травматологу или комбустиологу (ожоговому хирургу). Очень аккуратно стоит употреблять алкоголь тем, кто склонен к гипертоническим кризам, сердечно-сосудистым заболеваниям, - замечает главврач.

Как же смягчить, ослабить силу «алкогольного вброса»?

- Для избежания опьянения крепкие спиртные напитки нельзя смешивать с газированными (тем же шампанским). Не стоит «разгонять кровь» малой порцией спиртного перед застольем. В организме достаточно веществ, дезактивирующих алкоголь в небольших дозах. А подкрепиться можно продуктами, содержащими крахмал – в их числе бананы, авокадо, картофель, которые не дадут алкоголю быстро всосаться в организм. Лучше отказаться от жирного мяса, блюд с майонезом, - советует Михаил Коростин.

Но нередко человек не может рассчитать свои силы, и наступает «перебор».

- Здоровому человеку в этом случае рекомендуется немного поголодать, попить слабенького чайку с печеньем, разгрузив желудок, печень и желчный пузырь, дать им отдохнуть. Можно перекусить кашой с кусочком рыбы, выйти погулять на свежем воздухе, - советует Михаил Коростин. – А тем, кто нездоров, не стоит пить разрекламированные средства, «спасающие» от похмелья. Они основаны на жестких (раздражающих желудок и поджелудочную) лекарствах и могут привести к прободению желудка, панкреатитам, холециститам. Таким людям лучше обратиться за медпомощью.

Что тогда делать, чтобы от новогодних праздников остались хорошие воспоминания?

- Лучше распланировать каникулы заранее – включив туда прогулки, посещение интересных мест, физкультурно-оздоровительные мероприятия, - советует главврач ЛОНД. – Если неизбежны застолья, гости, то всегда помнить про правило «пригубить». И здесь важна роль супруги, ее умение создать правильную атмосферу. Надо избавиться и от заблуждения о «безобидности и пользе» самогона собственного изготовления. На деле он даже токсичней водки – химию не обманешь. И еще: шумно-залихватские застолья да еще с фейерверками особенно неуместны сейчас, в период проведения СВО. Надо осознавать, что в то время, когда кто-то празднует за ломящимся столом, другие люди находятся в окопах, на передовой. Лучше эти средства на закупку батарей спиртного отправить в Фонд помощи ребятам, защищающим наш покой.

Владимир КУЛИК. Фото автора.