Что делать липчанам, когда закончится оливье и фильмы про Новый год?

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Куда бы сходить, как бы отдохнуть думают некоторые из нас в первые дни 2023. В то же время другие спокойно рассуждают, зачем выходить из дома на лыжи, коньки и сноуборд, если можно лечь и лежать? Мы тоже предлагаем дружно растянуться на диване и включить ТВ. Вы, конечно, можете возразить – а что мы там еще не видели? Если «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» вы уже выучили наизусть, готовьтесь к новым открытиям отечественного кинематографа.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС подготовили топ-7 популярных сериалов россиян в ушедшем году. Поэтому на этой неделе предлагаем липчанам наверстать упущенное и увидеть то, что другие уже посмотрели на одном дыхании.

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Итак, на первом месте — драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка» (18+). Героиня сериала Наталья Кустова — инспектор пожарной службы, каждая инспекция которой заканчивается серьезным кушем. Она думает, что всё в жизни можно купить. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему. А зритель все десять серий будет ломать голову – героиня действительно что-то поняла и изменилась или это очередная игра?

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На втором месте — сериал о тяжелой судьбе учительницы «Обоюдное согласие» (18+) со Светланой Ивановой в главной роли, которое претендует на исследование женской борьбы за справедливость.

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Третью строчку занимает остросюжетная драма с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову» (18+). Это сериал о непростом российском бизнесе, основанный на реальных историях.

На четвертом месте — детектив о поиске справедливости «Капкан на судью» (16+) с Александром Домогаровым. Однозначно, многослойная головоломка с непредсказуемым сюжетом и стильным визуальным рядом.

«Тест на беременность–3» (16+), расположившийся на пятом месте, успел прославиться реалистичным изображением работы врачей-хирургов и чувственной мелодрамой.

На шестом месте — остросюжетный детектив «Переговорщик» (18+). Сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Главные роли исполнили Кирилл Пирогов и Владимир Мишуков.

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Замыкает семерку лидеров сериал в жанре драмеди «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли. Героиня, успешный сексолог Алена, уверена, что нашла формулу любви и счастья: все зависит лишь от правильной дозы гормонов. Но после внезапной измены мужа идеальная жизнь рушится, как карточный домик. Алена теряет не только семью, но и способность чувствовать. Ей предстоит разобраться в себе и понять, в чем же на самом деле заключается счастье.

Фото предоставлены пресс-службой МТС.