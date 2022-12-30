НЛМК проведет больше 30 новогодних утренников для детей

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Они стартовали в городском центре культуры и продлятся до 6 января. Для детей проведут более 30 представлений.

Юные липчане увидят театрально-цирковое шоу «Тайна планеты Деда Мороза». В программе - фокусники, акробаты и любимые сказочные персонажи. По сценарию Снегурочка, Баба Яга, храбрая девочка Алиса и ее друг - инопланетянин Громозека из книжки Кира Булычева «Тайна третьей планеты» вместе отправятся на поиски Деда Мороза.

- Мы рады видеть улыбки детей. Наконец-то, после пандемийного периода получилось принять гостей с таким масштабом. Вместе с тем, максимально постарались обеспечить эпидемиологическую безопасность: в помещении работают рециркуляторы воздуха, а после каждого представления в зале проводят обработку специальными средствами, - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Со 2 по 6 января с 11:00 до 14:00 в парке Металлургов будут проходить новогодние квесты. Эти активности рассчитаны на детей постарше. Планируется, что во всех праздничных событиях, которые проводятся при поддержке НЛМК и фонда «Милосердие», примут участие 15 тысяч ребят.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.