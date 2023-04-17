Автострахование: число запросов на каско для китайских марок выросло в разы

В сравнении с последним кварталом 2022 года - динамика заказов по самым распространенным на наших дорогах авто составила почти 40%.

Статистика аналитиков «Росгосстраха» показывает: в первом квартале 2023 года количество запросов на полисы каско для ТОП-5 китайских автомобилей по распространенности на российских дорогах, выросло в 3,7 раза по сравнению с первым кварталом года прошлого.

В пятерку самых популярных китайских марок у российских автомобилистов вошли Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. Самый значительный рост в первые три месяца этого года ожидаемо демонстрируют две последние, всерьез заявившие о себе на российском рынке только во второй половине прошлого года. Но, судя по динамике запросов, более распространенные и успевшие зарекомендовать себя китайские марки тоже держат траекторию роста. Спрос на каско для Chery, Haval и Geely в январе-марте вырос к последнему кварталу прошлого года на 24%, 37% и 11% соответственно.

- Организаторы Шанхайского автосалона обещают продемонстрировать немало новинок - в том числе и связанных с главной темой этого года — транспортом на альтернативных источниках энергии. Ожидаются мировые премьеры от автопроизводителей из Японии, Кореи и Европы, но россиян с учетом сложившейся ситуации, конечно, в первую очередь интересуют новинки из Поднебесной. Судя по тому, как быстро китайские производители завоевывают российский рынок, можно ждать, что уже в ближайшие годы эти новинки появятся в автосалонах и на дорогах нашей страны, - говорит Елена Федорова, директор направления по управлению портфелем каско страховой компании. - И, кстати, уже сейчас нами фиксируются договоры страхования не только на массовые, но и на достаточно редкие в России марки - такие, например, как электромобиль премиум класса Voyah Free.

Растущий спрос на бренды из Поднебесной подтверждают и в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). По итогам первого квартала этого года в топ-10 наиболее популярных марок новых автомобилей, оформляемых в кредит, вошли сразу 4 «китайца» - Haval, занявший почетное второе место, а также Chery, Changan и Geely во второй пятерке. При этом каждый пятый кредит на новую машину был оформлен на авто из КНР.