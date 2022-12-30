Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер, чей труп нашли в чемодане под Липецком, взял на нее кредит в 740 тысяч

Изверг украл у Гретты Ведлер телефон и взял на ее имя кредит Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обвиняемый в убийстве модели из Липецка Гретты Ведлер взял кредит на ее имя. На него завели новые уголовные дела. По сообщениям СМИ, мужчина похитил телефон девушки и оформил кредит в 743 тыс. рублей. Теперь ему грозит еще и наказание за кражу и мошенничество.

Гретта Ведлер родилась и училась в Липецке, а после переехала в Москву. В 2020 году она участвовала в Национальном фестивале красоты.

- Пришла эмоции получить, - поделилась тогда модель. - А также за опытом. Я очень боюсь сцены, но мне нравится преодолевать страх.

УГРОЗЫ И ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

23-летняя Гретта Ведлер исчезла 24 февраля 2021 года. Она должна была встретиться в кафе с подругами, но не пришла, а ее мобильный был вне зоны доступа. Они решили, что модель задерживается на Бали.

Неладное заподозрил знакомый Гретты. Он обратился в полицию и сообщил, что у девушки были непростые отношения с бойфрендом из Липецкой области. Якобы он украл у нее 150 тыс. рублей, преследовал и угрожал. Поэтому за несколько дней до исчезновения Гретта переселилась в отель на Лесной улице в Москве. Больше ее никто не видел и не слышал.

ТЕЛО МОДЕЛИ НАШЛИ СПУСТЯ ГОД

К поискам подключились волонтеры. Тело несчастной нашли спустя год. По данным СКР, 12 марта 2022-ого труп модели обнаружили в чемодане в машине. Автомобиль стоял в гараже загородного дома под Липецком.

- Он лежал на заднем сидении машины, - вспоминает Анастасия, которую пригласили в качестве понятой. - Сверху был облеплен фольгой и крепко обмотан скотчем. Открыли - там что-то в черном пакете. Как для мусора.

По словам женщины, тело было без следов разложения. Да и выглядела покойница, будто умерла совсем недавно. Осмотрев труп, следователи нашли под коленями много таблеток активированного угля.

«БРОСИЛСЯ НА НЕЕ И НАЧАЛ ДУШИТЬ»

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 23-летний липчанин Дмитрий, бывший бойфренд Гретты. Во время допроса он полностью признал вину. Как писала «КП», сначала парень отпирался, а потом рассказал о том страшном моменте. В отеле на Лесной молодые люди выпили и поссорились. Дмитрий дико ревновал девушку, которая встречалась с другими мужчинами.

- Я бросился на нее, повалил на кровать и начал душить, - рассказал изверг. - Потом девушка перестала сопротивляться.

Он, пьяный, лег спать. А когда проснулся, понял, что Гретта умерла. Источник в правоохранительных органах сообщил, что парень 3 дня просидел в номере и в конце концов поехал в магазин за чемоданом.

Позже липчанину предъявили обвинение по статье "убийство". Наказание - до 20 лет тюрьмы.

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