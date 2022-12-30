Липчан приглашают весело провести время на новогодних каникулах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Совсем немного остается до самой волшебной ночи в году. И пусть погода преподносит "плюсовые" сюрпризы, жителям Липецка будет чем заняться в новогодние праздники 2023.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

Во время каникул будет открыта резиденция Деда Мороза в Нижнем парке. Время работы - с.11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Там липчане смогут посетить ярмарку игрушек, увидеть, как отмечали Новый год во времена СССР. В мастерской ребята смогут смастерить новогодние игрушки. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8-980-261-30-81.

ХОРОВОД С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ

Также в областном центре пройдут анимационные программы "Сказка в городе". Дед Мороз и Снегурочка будут водить хороводы с детьми, а сказочные персонажи подготовят веселые сюрпризы. С 1 по 7 января включительно в 17.00 мероприятие будет проходить на площади Петра Великого. В Быхановом саду - 1 и 8 января в 17.00. В Нижнем парке - 2 января в 11.00. На площади у ДС "Звездный" - 2 и 5 января в 17.00. В парке Победы - 3 и 6 января в 11.00. В детском парке "Сказка" - 4 и 7 января в 11.00. В парковой зоне "Сокол" - 5 января в 11.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ И КВЕСТЫ

За новогодним настроением липчан приглашает Липецкий историко-культурный музей на Космонавтов, 2. Там 2 января в 12.00 стартует мастер-класс "Фабрика новогодних игрушек из глины". 3 января в 12.00 начнется программа "Роспись волшебного кувшинчика". 4 января в 12.00 - мастер-класс "Милый ангелочек из глины". 5 января в полдень состоится квест по Советскому залу "100 лет СССР". 6 января в 12.00 пройдет мастер-класс "Вифлеемская звезда в технике сухого валяния". 8 января в 12.00 - мастер-класс "Рождественский павук из камыша". Запись по телефону: 37-13-55.

Все праздничные дни с 8.00 до 18.00 будет работать липецкий зоопарк. Купить билеты нужно успеть до 17.00, потом касса закроется. У входа в зверинец с 12.00 до 16.00 малышей покатают на пони и ослике.

Где покататься на коньках и лыжах можно посмотреть здесь.