В новогоднюю ночь 2023 в Липецке родились девочки-близняшки и два мальчика

Фото пресс-службы управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

В новогоднюю ночь 2023 в Липецке родились 2 мальчика и девочки-близняшки. Первым на свет в 00.40 появился малыш в перинатальном центре. Вес первого липчанина 4200 г, а рост 56 см. Затем в 3.10 в том же роддоме родился мальчик весом 2 540 г.

Двойной новогодний подарок получили родители в перинатальном центре Липецкой городской больницы №4 "Липецк-Мед". Там с перерывом в несколько минут на свет появились девочки-красавицы - в 1.07 и 1.09. Вес первой новорожденной составил 2 540 г. Ее сестричка весит 2 520 г.

- Самое большое счастье для всех родителей – получить такой чудесный подарок на Новый год, — поделился главный врач Липецкого областного перинатального центра Михаил Щегольков.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, детки и их мамы чувствуют себя хорошо. Согласно правилам, несколько дней они проведут под наблюдением врачей.

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