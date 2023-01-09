«Милосердие» помогло создать сказку

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При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в елецком театре «Бенефис» создали новый детский спектакль по мотивам сказки «Морозко». Его премьерный показ состоялся накануне новогодних праздников для детей, оставшихся без попечения родителей и ребят их многодетных семей.

Постановка стала творческим результатом проекта грантовой программы «Стальное дерево». В прошлом году театр выиграл грант фонда для ее создания. Теперь кроме предновогодних благотворительных показов сказка «Морозко» войдет в основной репертуар, чтобы радовать всех юных зрителей.

«Вместе с артистами театра мы старались создать в зрительном зале атмосферу настоящего рождественского чуда, - отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Мы очень хотели всем зрителям дать возможность вернуться в добрую сказку, на которой выросло ни одно поколение. Восторженные аплодисменты юных зрителей, смех, яркие эмоции после премьеры – лучшее подтверждение, что наша задумка удалась».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».