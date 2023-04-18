Работа «Липецкэнерго» с потребителями получила высокую оценку Союза энергетиков России

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В центре «Мой бизнес» состоялся очередной «День клиента», во время которого директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел личный прием посетителей. В мероприятии, организованном совместно с липецким региональным отделением «Опора России», принял участие ведущий эксперт по энергетике Союза энергетиков России Николай Дворников.

Традиционно основная часть вопросов жителей Липецкой области касалась сроков технологического присоединения и качества электроснабжения. Все клиенты компании, пришедшие на прием, получили подробные ответы на свои вопросы, каждый из которых был взят на личный контроль директором филиала.

Николай Дворников высоко оценил формат мероприятия, в ходе которого руководитель «Липецкэнерго» лично решает спорные ситуации и сложные вопросы, обсуждая их непосредственно с потребителями. Кроме того, отмечалось, что партнерство между крупнейшим энергопредприятием области и представителями бизнеса является важной составляющей создания благоприятного инвестиционного климата и успешного развития региона.

«Для нас День клиента – это возможность увидеть слабые места в нашей работе, чтобы направить дополнительные силы на их устранение. Благодаря обратной связи мы оперативно узнаем о проблемах потребителей и решаем их в формате диалога», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»