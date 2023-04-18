Майские каникулы: большинство россиян не готово потратить более 20 тысяч рублей

В путешествие по родной стране собираются 12% россиян, а за границу - лишь 2%.

Более половины наших соотечественников – 60% - не намерено никуда ехать в грядущие майские каникулы. Таковы данные опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстраха.

38% респондентов намерены провести майские каникулы на даче или в загородном доме. 30% будут отдыхать дома. 16% вообще не планируют отдыхать в эти дни и намерены работать (на Северном Кавказе это 4%, на Дальнем Востоке - 22%).

Лишь 8% уже забронировали поездку и купили билеты (в Южном федеральном округе 10%, в Москве и Московской области 9%, тогда как на Урале - только 1%). 21% не делают этого, потому что окончательно не определились со своими планами. Есть и такие 7%, кто намерен бронировать поездку и покупать билеты в последний момент.

Что касается расходов, то 52% опрошенных готово потратить на майские каникулы не больше 20 тысяч рублей (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области так решили 59%, в Москве и Московской области 40%). А почти 30% респондентов намерено обойтись без специальных трат на грядущие праздники.