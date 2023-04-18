Как в майские праздники 2023 будут работать поликлиники и травмпункты Липецка и Ельца

Как будут работать поликлиники и травмпункты Ельца и Липецка в майские праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителям региона рассказали, как в майские праздники 2023 года будут работать поликлиники и травмпункты Липецка и Ельца. Медучреждения будут закрыты 30 апреля, 1, 7 и 9 мая. Со 2 по 5 мая поликлиники живут по обычному графику, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения. 6 и 8 мая врачи выйдут на работу по субботнему расписанию. Врача можно будет вызвать до 14:00.

Круглосуточно принимать пациентов в Липецке будут травмпункты в «Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1» на Космонавтов, 39; «Свободном соколе» на Ушинского, 10; «Липецк-Меде» на Коммунистической, 24.

Родители смогут привезти детей с травмой в Областную детскую больницу на Московской, 6а. А подросткам от 15 до 17 лет помогут в травмпунктах в «Свободном соколе и «Липецк-Меде».

В Ельце травматологи будут круглосуточно работать в городской больнице № 1 имени Семашко на Советской, 62 и городской детской больнице на 220 Стрелковой дивизии, 3а.

Липчан, которым потребуется экстренная помощь по зрению, будут ждать в областном клиническом центре на Ленина, 35. В областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22 помогут с резкой зубной болью.