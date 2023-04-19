Больше 600 сотрудников НЛМК получили спецпропуска на велосипеды

.

С 15 апреля сотрудники НЛМК могут поставить специальную отметку в пропуске и заезжать на территорию комбината на велосипеде. Такой возможностью воспользовались уже больше 600 человек. В их числе главный специалист управления реализации проектов Антон Виньков. Он ставит отметку в пропуске каждой весной. В этом году планирует ездить на работу на велосипеде весь сезон.

- Я вижу только плюсы в передвижении на велосипеде. В отличии от общественного транспорта это удобно. К тому же, я успеваю неплохо размяться во время дороги, а это всегда дополнительный заряд бодрости. Удобно и то, что у здания, где я работаю оборудована специальная парковка. Насколько я знаю они вообще по всему комбинату появились, - рассказал Антон Виньков.

В отделе пропусков комбината отмечают, что число желающих ездить на работу на велосипеде продолжает расти. Этому способствует инфраструктура – современные велопарковки есть у каждого подразделения НЛМК. В прошлом году их стало вдвое больше. Сейчас система велопарковок объединяет 23 локации. Все они выполнены в едином стиле - в форме стальных пружин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.