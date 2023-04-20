Фонду «Милосердие» - 24!

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Он был основан в конце XX века в Липецке и сейчас успешно работает уже на территории трех федеральных округов России. Представительства «Милосердия» сегодня открыты в четырех регионах страны.

С 1999 года фонд направил на благотворительность около 8 млрд рублей. Его поддержкой ежегодно пользуются более 30 тысяч человек. Работа фонда – это помощь в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта. А еще – финансирование социальных проектов в пяти регионах России, поддержка благотворительных акций и волонтерских движений. Все это объединяют десять постоянных программ, самая известная из которых – «Стальное дерево».

Сегодня фонд «Милосердие» входит в ТОП-10 рейтинга RAEX лучших корпоративных и частных НКО страны. Его программы эксперты дважды признавали лучшими социальными проектами России. Успехи фонда в разные годы отмечались Торгово-промышленной палатой России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком». Об открытости и прозрачности фонда говорят четыре высшие награды всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета".

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».