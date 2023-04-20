Статистика: у россиян резко растет популярность китайского языка

Рейтинг востребованности замыкают немецкий, французский и арабский языки.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенные аналитиками банка "Открытие". Самым нужным иностранным языком для себя лично и для россиян в целом 60% респондентов назвали английский (в Приволжском федеральном округе - 68%, на Урале - 49%). На второе место уверенно вышел китайский язык - его отмечают 16% опрошенных (а в Сибири - даже 23%). При этом 12% считает, что одного русского языка им лично и россиянам в целом вполне достаточно (а на Урале 21%).

Большинство россиян хотели бы изучать иностранные языки бесплатно или с минимальными расходами. Каждый пятый готов платить за уроки иностранного языка не более 1000 рублей в месяц.

Среди опрошенных 62% в той или иной мере владеют хотя бы одним иностранным языком. 50% - английским (больше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 68%, меньше всего на Северном Кавказе - 35% и на Урале – 36%). На втором месте по степени знания - немецкий язык (12%). Французским владеют 3%, испанским - 2%, итальянским, китайским и арабским - по 1%. Еще 4% знают другие иностранные языки.

В общем же, 79% респондентов полагают, что россиянам по-прежнему важно изучать и знать иностранные языки.