Эксперты: современная форма справок о несудимости не подходит для водителей такси

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Тему будущего закона о такси обсудили на круглом столе в правительстве Липецкой области. Он вступает в силу с 1 сентября. Законотворческий акт призван повысить безопасность перевозок и содержит новые требования, в том числе к водителям.

Участники отрасли в ходе обсуждения заключили, что наиболее спорным в новом законе выглядит требование предоставлять справки об отсутствии непогашенной судимости, чтобы перевозить пассажиров такси.

Председатель Липецкого регионального отделения «Опоры России» Николай Запсельский заметил, что сейчас справки не дают нужной информации о наличии у человека непогашенной судимости. Полиция может выдать справку об отсутствии судимости, в которой факт погашения не указывается.

- Необходимо разработать методические рекомендации по получению справок от МВД. Так как в них, по факту, не раскрываются тяжесть статьи и возможность для дальнейшей работы, - считает Николай Запсельский.

В рабочей группе агрегаторов такси при РСПП считают: в справке должно быть указано, что судимость погашена, или срок, когда она будет считаться погашенной. При этом получать справку сейчас долго. Требование предъявить бумагу осложняет доступ в отрасль новых водителей, а уже действующие таксисты не смогут продолжать выполнять заказы на период ожидания этой справки.

- Мы предлагаем ввести переходный период для предоставления справок. Для уже действующих перевозчиков срок ее предоставления следует перенести до конца года, - предложил Николай Запсельский.

Для новых водителей эксперты предложили такое решение: заказав справку в госорганах, человек работает в отрасли на время ее ожидания и подтверждения своего статуса.

Участники круглого стола также сошлись во мнении, что один из приоритетов нового закона — плавный переход к новому порядку и легализация отрасли. Регион будет сосредоточен на выдаче новых разрешений на работу в такси. Эксперты напомнили, что разрешения, полученные до 1 сентября, продолжат действовать, пока не истечет указанный в них срок. По новому закону разрешение могут забрать при отсутствии полиса ОСАГО. Предстоит решить проблему с отказами страховать такси — страховые компании неохотно заключают договоры с перевозчиками, — договорились участники круглого стола.