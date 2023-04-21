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Общество21 апреля 2023 11:00

«Милосердие» помогает озеленять Липецк

Традиционная акция фонда по посадке деревьев продолжится 27 апреля
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В Липецке на улицах Катукова, Ушинского, Титова, а также в сквере Чернобыльцев появились новые молодые деревья и кустарники. Это итог инициативы общественников «Зеленой России», которую фонд «Милосердие» поддержал и ресурсами, и личным участием.

Для посадки были закуплены липа, спирея, рябина, ива. Теперь они украшают любимые горожанами общественные пространства областного центра.

Традиционная акция фонда по посадке деревьев продолжится 27 апреля. Новые зеленые насаждения с участием общественников, школьников и волонтеров появятся в микрорайоне «Елецкий» и на улице Шерстобитова.

Подробности смотрите в фотоальбоме.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».

БИЗНЕС-ПРЕССФонд «Милосердие»