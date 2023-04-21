«Милосердие» помогает озеленять Липецк

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В Липецке на улицах Катукова, Ушинского, Титова, а также в сквере Чернобыльцев появились новые молодые деревья и кустарники. Это итог инициативы общественников «Зеленой России», которую фонд «Милосердие» поддержал и ресурсами, и личным участием.

Для посадки были закуплены липа, спирея, рябина, ива. Теперь они украшают любимые горожанами общественные пространства областного центра.

Традиционная акция фонда по посадке деревьев продолжится 27 апреля. Новые зеленые насаждения с участием общественников, школьников и волонтеров появятся в микрорайоне «Елецкий» и на улице Шерстобитова.

Подробности смотрите в фотоальбоме.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».