В Липецке обсудили меры поддержки предпринимательства

Организатором встречи выступили представители регионального отделения банка «Открытие».

В рамках события участники обсудили актуальные на сегодня меры поддержки предпринимателей, вопросы информационной безопасности и программы льготного финансирования бизнеса.

По оценке экспертов, в сложившейся в 2022 году ситуации банковский сектор был одним из первых, кто оперативно отреагировал на запросы и нужды предпринимателей. Благодаря активному партнерству финансовых организаций с такими структурами как Гарантийный фонд, Корпорация МСП, Минэкономразвития, ОПОРА России, Мой бизнес - предприниматели имеют возможность получать всю необходимую поддержку, оказываемую с учетом быстро меняющийся экономической реальности.

К примеру, как гласит статистика «Открытия», в первом квартале 2023 года предпринимателям региона оказана поддержка в размере 428 миллионов рублей. А общий объем выданных кредитов липецкому малому и среднему бизнесу по состоянию на 20 апреля текущего года составил 0,7 миллиарда. Средства получают представители разных отраслей, однако наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составляют предприятия реального сектора экономики региона. В частности, 45% - производственные компании, 35% - предприятия сферы торговли, а 20% - прочие отраслям.