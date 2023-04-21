Сайты Большого театра и Мариинки стали самыми популярными у липчан

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К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав данные клиентов.

«Расход интернета на сайтах именитых театров в начале года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес абоненты проявляют к спектаклям Большого и Мариинского. А вот среди региональной культурной программы у жителей Липецка на первом месте оказался портал липецкого драматического театра. Он лидирует по количеству расходуемого трафика, его посещают в 4 раз чаще остальных. На втором месте находится государственный театр кукол, замыкает тройку академический театр драмы имени Льва Толстого. Всего с начала года, интересуясь местными спектаклями, абоненты расходовали на 50% больше интернета, чем за сопоставимый период прошлого года», - прокомментировали в пресс-службе МегаФона.

На сайтах главных музеев страны не наблюдается такой стремительной динамики. В первом квартале рост составил всего 10%. Самым посещаемым у липчан оказался портал Третьяковской галереи, он в 2 раза обогнал Эрмитаж, занявший второе место по популярности. А пик был зафиксирован в декабре, когда абоненты на 82% больше выходили в Сеть, чем в среднем ежемесячно, видимо, планируя культурную программу в поездках на новогодние каникулы.

А вот к региональным музеям липчане не теряют интерес, в начале 2023 года расход интернета вырос на 40%. На верхушку рейтинга попал липецкий историко-культурный музей, выставками которого интересовались чаще всего.

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