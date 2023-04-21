Таблички с двойными названиями исторических улиц появятся в центре Липецка

Молодежный парламент занимается табличками с двойными названиями исторических улиц в центре Липецка Фото: Липецкий городской совет депутатов

В центре Липецке появятся таблички с двойными названиями исторических улиц. Такую идею предложил краевед Вячеслав Тихонов на приеме у председателя горсовета.

На данный момент проектом занимается Молодежный парламент XII созыва. Юные липчане ищут информацию в городском архиве и библиотеках. Работу решили сфокусировать на самых первых улицах Липецка, сообщает пресс-служба городского совета депутатов.

Кстати, в Молодежный парламент действует с конца марта этого года. В него входят 69 человек – 35 депутатских мандата и 34 члена стажерского состава. Председателем сделали магистрантку ЛГТУ Дарью Лазареву, а куратором – депутата Екатерину Пинаеву.

Юные парламентарии за месяц провели несколько заседаний и участвовали в сессиях горсовета. Ребят постоянно зовут на радио и мероприятия от регионального правительства. Горожане не забывают и про экологию – выходят на субботники.

Напомним, Евгению Фрай выбрали спикером горсовета 28 февраля. До нее должность председателя занимал Александр Афанасьев. 22 ноября мужчина объявил об отставке.