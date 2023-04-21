Под Липецком торжественно перезахоронили останки солдата Великой Отечественной войны Андрея Мелихова

В Липецкой области перезахоронили останки солдата Андрея Мелихова, погибшего во время Великой Отечественной войны Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецкой области прошла церемония перезахоронения погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца Мелихова Андрея Макаровича. Останки красноармейца обнаружили в октябре прошлого года в Колпинском районе Санкт-Петербурга – на месте ожесточенных боев на подступах к Ленинграду. Поисковики установили личность солдата. Им оказался уроженец Задонского района Андрей Макарович Мелихов.

Торжественная церемония перезахоронения Фото: Прокуратура Липецкой области

Рядом с мужчиной обнаружили смертный медальон. Оказалось, что он родился в 1905 году в деревне Пестовка, а погиб осенью 1943 года. На бланке также указали его жену – Мелихову Анну Федоровну, которая проживала в Задонске по улице Коммуна.

В мероприятии приняли участие прокурор района Юрий Михайлов, военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии, представители администрации, местного горсовета, военного комиссариата области, военкома района, а также жители города.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания. В честь Андрея Мелихова прозвучал трехкратный оружейный залп, а военный оркестр управления исполнил гимн РФ. К памятнику возложили цветы и венки.