Фонд «Милосердие» заботится о безопасности персонала липецких клиник

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Благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передал четырем липецким клиникам средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. В лечебные учреждения поступило 94 тыс. медицинских масок, которые постоянно востребованы врачами и медсестрами в процессе работы с больными.

Партию средств защиты распределили между городской больницей №3, клинической инфекционной больницей, больницей скорой медицинской помощи и городской больницей "Липецк-Мед".

«Мы откликнулись на просьбу руководства липецких больниц помочь восполнить запасы средств индивидуальной защиты, которые были израсходованы в период пандемии, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - К счастью, сейчас уже нет авральной потребности в дефицитном оборудовании или расходных материалах. Поэтому теперь мы точечно помогаем по запросам каждой конкретной клиники. За последние два года в различные медучреждения фонд передал сотни единиц остро востребованных медицинских приборов и тысячи медикаментов. Всего за это время липецкие клиники получили от нас помощь на сумму около 450 млн рублей».

С начала года в Липецкую городскую больницу №3 фонд также безвозмездно передал аппарат искусственной вентиляции легких и рентгеновский цифровой палатный передвижной аппарат. Поставка этих приборов помогла восполнить дефицит специализированного оборудования, которое используют в ожоговом центре клиники.

В течение прошлого года в другие липецкие больницы от «Милосердия» поступили электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, установки для обеззараживания и очистки воздуха, компьютеры для организации рабочих мест врачей кардиологической службы.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».