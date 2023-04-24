Игорь Артамонов: Уверен, после обновления театр станет еще более привлекательным – и снаружи, и внутри

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На эти цели из регионального бюджета выделено около 80 млн рублей. В театре полностью заменят кровлю, сменят витражи, обновят люстры, установят рояль, чтобы перед спектаклями и во время антракта звучала музыка в исполнении артистов Липецкой государственной филармонии. На втором этаже разместят музей, открытый к 100-летию театра. С мраморного пола снимут ковровое покрытие, с окон уберут шторы. К осени липчан ждет обновленный театр с подсветкой здания и благоустройством прилегающей территории.

Капремонт в театре проводили 25 лет назад, в настоящее время уже начались работы на фасаде. После большого ремонта модернизация ждет сцену и зрительный зал. Для артистов также обновят гримерные – они станут более комфортными. Уже в этом году отремонтируют малую, камерную сцену. Сейчас на ней нет полной звукоизоляции. После ремонта в театре планируют давать спектакли одновременно на двух сценах – большой и малой.

«Театр Толстого является знаковым учреждением культуры города и области, его визитной карточкой. Уверен, после обновления он станет еще более привлекательным – и снаружи, и внутри. При сохранении исторической архитектурной составляющей, театр будет выглядеть современно и стильно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За этот театральный сезон театр Толстого провел 255 спектаклей – почти на сто больше по сравнению с аналогичным периодом 101-го сезона. Тогда театр дал 184 спектакля. Это стало возможным благодаря тому, что в театре открылось отделение ТЮЗа – премьеру «Маленький принц» давали по будням по три раза в день.

«Количество зрителей выросло больше чем в два раза с 40 тысяч до 82 тысяч человек. Интерес к театру растет, в том числе за счет продажи билетов по Пушкинской карте и спектаклей для юного зрителя. Театр Толстого – лидер продаж в Липецкой области по Пушкинской карте, в сезоне было продано 15000 билетов. Ажиотаж вызвала новогодняя премьера «По щучьему велению» – ее также давали по три раза в день. Спектакль бесплатно посмотрели все социальные слои населения – как семьи мобилизованных, так и многодетные липчане и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новогодние карнавалы привлекли взрослого зрителя», – рассказала заместитель директора академического театра Толстого, заслуженный работник культуры Липецкой области Елена Борисова.

Во время ремонта артисты уедут на гастроли. Сейчас театр дает постановки в Калуге и Орле, в мае – в Мичуринске, в сентябре театр Толстого планирует выступить в Севастополе. Новый 103-й сезон театр вновь откроет 39 фестивалем «Липецкие театральные встречи». На сцене театра Толстого пройдут гастроли Большого театра, фестиваль откроют 26 сентября оперой «Алеко» и 2-й симфонией в исполнении Государственного академического Большого театра России. Во второй день фестиваля академическая программа продолжится оперным гала-концертом «Молодые голоса Большого театра».

Свое участие в фестивале подтвердили ведущие театры и народные артисты России. Театр Толстого пригласил Донецкий музыкально-драматический театр. В приоритете – работа с молодежью. В мае театр проведет режиссёрскую лабораторию по китайской драматургии. В рамках этого проекта приглашённые режиссёры подготовят эскизы по пьесам китайских авторов. Постановки представят в ландшафтных декорациях музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского в Рязанке Чаплыгинского района. В образовательной программе лаборатории запланированы лекция о китайской драматургии Екатерины Морозовой и лекция «Китай и китайцы на российской сцене» Александра Вислова.

К новому сезону театр Толстого готовит несколько премьер – музыкально-драматический спектакль «Летучая мышь», над постановкой которой работают режиссёр, лауреат «Золотой маски» Владимир Петров и оперная певица Любовь Казарновская. Такой эксперимент состоится впервые. Осенью в театре продолжат отмечать 200-летие Александра Островского – к работе над постановкой спектакля «Таланты и поклонники» по его пьесе приступил народный артист РФ, профессор кафедры мастерства актёра ГИТИС Борис Морозов. Также в юбилейном году Островского в ноябре выйдет премьера «Не всё коту масленица» – режиссёром спектакля выступит заслуженный артист РФ Николай Чебыкин. Также в новом сезоне продолжит работать театрально-образовательный проект «Школа». Это мастер-классы с детьми, творческие экскурсии по закулисью, музею, выездные встречи в районах. В планах – открытие при академическом театре подростковой студии актёрского мастерства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.