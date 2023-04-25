На НЛМК подвели итоги недели безопасности

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На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась ежегодная акция «Неделя безопасности». Она направлена на привлечение внимания сотрудников комбината и подрядных организаций к правилам безопасного поведения на дороге. В тематических мероприятиях в этом году приняли участие более 5 тысяч работников комбината.

Для сотрудников всю неделю проводили мастер-классы и тренинги. Самыми популярными стали курсы по защитному вождению и правила по оказанию первой помощи при ДТП. Кроме того, всю неделю на территории НЛМК дежурили усиленные патрули специалистов по охране труда и промышленной безопасности, а руководители структурных подразделений проводили линейные обходы. Особое внимание - автотранспортному управлению, где ежедневно на линию выезжают сотни автомобилей.

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- Для нас важно привлечь внимание к правилам безопасности каждого сотрудника, начиная от водителя и специалиста, до руководителя. Мы активно внедряем технологические решения, повышаем безопасность и эффективность. Но главным фактором все-таки остается культура. Безопасность на любом предприятии начинается именно с культуры, - рассказал начальник автотранспортного управления НЛМК Александр Безрядин.

К неделе безопасности присоединились и семьи сотрудников НЛМК. Для них развернули онлайн активности. Одним из самых популярных стал конкурс «Мои правила безопасности». Дети сотрудников присылали рисунки, читали стихи, делали поделки и снимали видео на тему правил дорожного движения, лучшие работы опубликовали на корпоративном портале и отметили памятными призами.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.