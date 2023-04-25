«Милосердие» продолжает благоустраивать Липецк

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В Липецке продолжается акция фонда «Милосердия» по озеленению общественных пространств. Очередная посадка деревьев прошла на улице Шкатова.

Вместе с сотрудниками Центра скорой медицинской помощи работники фонда украсили прилегающую территорию липой, черемухой, калиной, шиповником, спиреей и барбарисом.

А на улице Катукова и Меркулова при участии «Милосердия» посадили 170 кустов кизильника и можжевельника.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».