«Милосердие» продолжает благоустраивать Липецк

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В Липецке продолжается акция фонда «Милосердия» по озеленению общественных пространств. Очередная посадка деревьев прошла на улице Шкатова.
Вместе с сотрудниками Центра скорой медицинской помощи работники фонда украсили прилегающую территорию липой, черемухой, калиной, шиповником, спиреей и барбарисом.
А на улице Катукова и Меркулова при участии «Милосердия» посадили 170 кустов кизильника и можжевельника.
Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»
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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».