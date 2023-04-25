Автомобиль, ремонт или путешествие: на что россияне берут кредиты?

Главным критерием принятия решения о потребкредите для россиян остается его ставка.

Чаще других в 2022 году кредитовались жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Меньше других – Дальнего Востока (10%). Таковы данные опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками ВТБ и банка «Открытие». Отметим, что годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники и электроники.

Воспользоваться потребительским кредитом в ближайшие месяцы собирается 21% респондентов. Главные цели, на которые россияне хотели бы взять кредит наличными в нынешнем году – покупка автомобиля (34%), ремонт (30%), покупка бытовой техники или гаджета (15%), отдых, а также лечение и медицинские услуги (по 13%). Еще 12% планируют рефинансировать имеющиеся кредиты.

В 2021 году топ-5 целей потребительского кредитования оставался стабильным. Преобладали рефинансирование, покупка авто и бытовой техники, а также строительство и ремонт дома. В прошлом году под влиянием макроэкономической ситуации приоритеты заемщиков начали меняться. Согласно данным опроса, на первое место в списке целей кредита наличными вышло приобретение техники для дома и электроники, далее шли ремонт, средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов.