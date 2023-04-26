Липецкие школьники стали призерами Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети»

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Шестая Всероссийская олимпиада школьников «Россети» проходила в онлайн-формате в два этапа: 21-22 января и 4-5 марта 2023 года. От Липецкой области в ней участвовали 72 ученика из 9-11 классов. Региональными организаторами конкурса выступили филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и Центр дополнительного образования Липецкой области.

На первом этапе участники решали тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам. Второй этап проходил в формате выполнения кейсов, направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призеры олимпиады определялись по итогам очной конференции, куда были приглашены участники, набравшие наибольшее количество баллов во II туре. Липецкую область в конференции, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи на базе «Липецкэнерго», представили 6 школьников. В рамках данного этапа учащиеся презентовали жюри свои кейсы. По решению жюри 1 место занял учащийся 10 класса МБОУ СОШ с. Тербуны Дмитрий Терехов, 3 место было присуждено ученику 10 класса МБОУ СШ №33 города Липецка Андрею Сараеву, который второй год подряд принимал участие в олимпиаде «Россети».

Все старшеклассники, отличившиеся в олимпиаде, были отмечены грамотами и подарками от «Липецкэнерго».

«Второй год подряд липецкие школьники входят в число призеров Олимпиады. Это подтверждает интерес подрастающего поколения к энергетике, достойную предметную подготовку в регионе и демонстрирует результаты профориентационной работы. Мы и в дальнейшем будем работать над популяризацией профессии, чтобы в энергетическую отрасль шла мотивированная молодежь», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»