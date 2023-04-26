Музыкальную постановку к 150-летию пианиста Константина Игумнова покажут в липецком музее

в Липецке покажут литературно-музыкальную композицию к 150-летнему юбилею Константина Игумнова Фото: Алина ПАЛАГИНА

28 апреля в Липецке покажут литературно-музыкальную композицию о пианисте и педагоге Константине Игумнове. В регионе отметят 150-летний юбилей земляка, сообщает пресс-служба областного правительства. Мероприятие начнется в 15:00 в краеведческом музее на Ленина, 25.

Вечеру дали название «В стиле скупой простоты». Гости смогут увидеть музыканта на фотографиях, которые хранят в музее. Также для липчан на фортепиано сыграют воспитанники детской музыкальной школы №8.

Константин Игумнов родился 1 мая 1873 года в Лебедяни. В четырехлетнем возрасте мальчик начал осваивать музыку. Затем юноша поступил в Московскую консерваторию, которую окончил с золотой медалью в 1894 году. Константин сразу стал преподавать. Через пять лет получил звание профессора и основал собственную школу. После революции Игумнов остался преподавать в Московской государственной консерватории.

Чайковского можно назвать любимым композитором Игумнова – настолько часто музыкант исполнял его произведения. Конечно, Константин Николаевич играл и Шуберта, и Шумана, и Шопена. Однако русские классики Скрябин, Метнер, Рахманинов, Танеев находили в сердце пианиста особый отклик.

Соната Чайковского стала последним, с чем выступил в Большом зале уроженец Липецкой области. Концерт проходил 19 марта 1941 года. Началась Великая Отечественная война – Игумнова эвакуировали в Ереван. Там он занялся привычным – педагогической деятельностью.

Музыкант умер 24 марта 1948 года в Москве. В его честь назвали липецкий областной колледж искусств. К 100-летию пианиста на родине Игумнова открыли мемориальную доску.