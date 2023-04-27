Какие технологии разработаны в помощь аграриям?

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Платформа агроменеджмента и контроля операций РСМ Агротроник существенно облегчает работу в полях, делая ее более эффективной, понятной и легкоуправляемой. Разработка позволяет дистанционно управлять техникой, контролировать ее состояние, расход ГСМ и многое другое. Специальное программное обеспечение отслеживает местонахождение каждой единицы агропарка, мониторит результаты полевых работ, маршрут движения, его отклонения и нарушения в процессе уборки. На многих моделях техники Ростсельмаш в базовой комплектации установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник датчики. Инновационные системы присутствуют на зерноуборочных комбайнах серии ACROS, TORUM, на RSM 161, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и на тракторах. Новые разработки используются во всех регионах страны. Обладатели таких машин признаются, что техника превзошла все их ожидания.

- В нашем хозяйстве есть TORUM 750 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0, - рассказывает главный инженер волгоградской компании ООО «Елань-АгроИнвест» Николай Шеметов. - Конечно, это очень облегчает работу механизатора - система фактически сама рулит и управляет жаткой. Кроме того, в комплектацию комбайна включена еще и система РСМ Карта урожайности и влажности. Данные по этим показателям в непрерывном режиме выводятся на монитор. То есть можно приехать в поле и сразу, в режиме реального времени, увидеть: урожайность 55 центнеров с гектара. Для нас это очень хороший показатель!

По словам Дениса Шумских, главы КФХ «Берёзка» (Челябинская область), комбайн ACROS 595 PLUS, оборудованный электронными системами РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности, показывает более высокую производительность, в сравнении с агромашинами той же модели.

- РСМ Агротроник позволяет свести на нет ошибки, которые случаются из-за «человеческого фактора», при этом значительно снижается нагрузка на механизатора, - говорит Денис Константинович. – Важно и то, что система позволяет индивидуально учитывать намолот каждого механизатора, в этом случае ни у руководителя, ни у сотрудника не возникает никаких вопросов при расчете заработной платы. Все справедливо и прозрачно: сколько намолотил, столько получил! Еще и отличный стимул для работы, когда механизатор буквально чувствует за рулем комбайна, как «деньги текут к нему в карман». Ну и конечно, упростилась система учета намолота, проверка показала, что при выработке в 60 тонн, погрешность системы РСМ Карта урожайности составила всего 60 кг, и это практически ювелирная точность, учитывая общий объем намолота.

Оценили возможности комплексов РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности и сами механизаторы.

- Конечно, такие системы сильно облегчают нам работу, - говорит механизатор КФХ «Берёзка» Ринат Юнусов. – РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет машине самостоятельно двигаться по заданному маршруту. Большим подспорьем стали датчики влажности. РСМ Агротроник сразу после выезда на поле фиксирует ее уровень и тогда уже можно сделать вывод – стоит здесь работать или нет. Если влажность приемлемая, вся наша техника выходит на участок, если нет, обследуются другие поля. Ну, и, конечно, с РСМ Агротроник отсутствует разночтения при учете урожая, тоннаж, который показывает система, просто идеально совпадает с нашими весами. Теперь я точно знаю, сколько намолотил!

Ростсельмаш продолжает совершенствовать платформу агроменеджмента и отдельные ее модули. Так с марта стал доступен для установки на тракторы 2000 серии РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Перед выходом на рынок система прошла испытания и точную настройку для тракторов Ростсельмаш на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на тракторах подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.

Татьяна Юрьева

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