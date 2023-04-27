Свинина подорожала на 10 рублей за три недели в Липецкой области

Килограмм свинины в регионе стоит 263 рубля Фото: Архив "КП"

За три недели в Липецкой области свинина подорожала на 10 рублей – на 4%. За последние семь дней цена мяса поднялась почти на 3%. Теперь килограмм свинины обойдет в 263 рубля.

Остальные цены на мясо практически не изменились. Баранина стоит, как и раньше, 545 рублей. Охлажденная и мороженая курица дороже на 1% – 141 рубль за килограмм. Стоимость говядины уменьшилась менее процента – 434 рубля. Также на 1% подорожала мороженая рыба – 167 рублей.

По данным Липецкстата, за неделю в регионе выросла цена сосисок, творога, яблок и моркови на 3%, полукопченой и вареной колбасы – 2%. Килограмм полукопченой колбасы можно купить за 497 рублей, а вареной – за 405, сосисок – 379, творога – 372, яблок – 73, лука – 52 и моркови – 34 рубля.

Яйца, наоборот, подешевели на 5% в Липецкой области за неделю. За упаковку из десяти штук липчане отдадут в магазине 75 рублей. Стоимость пастеризованного молока уменьшилась на 4% – 66 рублей за литр. На 3% снизилась цена помидоров и маргарина. Килограмм красного овоща стоит 203 рубля, а маргарина – 196.

Также в регионе на 2% стали дешевле подсолнечное и сливочное масло, сухие молочные смеси для детей, макароны и огурцы. Литр подсолнечного масла теперь продают за 118 рублей, сливочного – 701, килограмм смеси – 1008, макарон – 63, огурцов – 173.