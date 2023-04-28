Белгородский государственный университет отвечает на вопросы абитуриентов

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И этот процесс, бесспорно, волнует и абитуриентов, и их родителей. Чтобы вникнуть в тонкости, мы обратились в приемную комиссию Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Представляем ТОП-10 вопросов и ответов, которые помогут сделать полезный для себя выбор.

Какие направления подготовки сегодня наиболее популярны?

По итогам приемных кампаний вуза последних лет лидируют медицинское и педагогическое образование, инженерные и IT-специальности. Повышенным спросом пользуются также международные отношения и юридические специальности. Всего реализуется более 180 направлений подготовки.

В НИУ «БелГУ» многоуровневая система образования. В структуре вуза 9 институтов и 2 колледжа – медицинский и инжиниринговый. Кроме этого, действует филиал вуза в г. Старый Оскол.

Сегодня в регионе непростая ситуация. Как организовано дистанционное обучение?

Схема взаимодействия со студентами в дистанционном формате отработана практически до автоматизма. НИУ «БелГУ» в таком режиме реализует все специальности и направления подготовки. Проще говоря, получать качественные знания можно, находясь в любой точке страны.

Полноценный процесс обучения организован в информационно-образовательной среде вуза СЭО «Пегас» в режиме online. Занятия проходят с помощью сервиса Bigbluebutton. Все происходит также, как и во время очного обучения: идет общение с преподавателем, даются задания, презентуются проекты, принимаются экзамены.

Есть ли в этом году изменения правил приёма документов?

Да, и их много. Например, при подаче документов в вуз абитуриенты должны выделить в заявлении приоритеты среди выбранных направления подготовки и специальностей. Поступающим на бюджетную основу не нужно предоставлять своё согласие на зачисление, достаточно оригинала документа об образовании или его электронной копии из Суперсервиса. Изменены сроки приема документов и зачисления в вуз.

Подробнее ознакомиться с актуальными правилами можно на сайте университета.

Что изменилось в учете индивидуальных достижений абитуриента?

Помимо традиционных, в перечень добавлены и новые достижения - волонтерство, знак «Доброволец Белгородчины». Увеличено количество баллов по каждому из достижений. Максимально их может быть 10.

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Какие существуют подготовительные курсы?

В НИУ «БелГУ» их действует несколько: курсы для учащихся 11-х классов по подготовке к сдаче ЕГЭ, для поступающих по вступительным испытаниям вуза и по подготовке к творческому испытанию по направлению 42.03.02 Журналистика. Записаться на курсы можно в будние дни, а вся подробная информация – на сайте Университета.

Дополнительную информацию узнавайте по телефону 8(4722)30-18-26, e-mail Courses@bsu.edu.ru, а также через форму «Вопрос-ответ» на сайте вуза.

Каковы правила экзаменов для выпускников колледжей?

Выпускники средних профессиональных заведений либо могут представить для поступления результаты ЕГЭ (тогда больше экзаменов сдавать не придется), либо сдать профессиональные вступительные испытания, перечень которых размещен на сайте вуза.

Что такое договор целевого обучения?

В НИУ «БелГУ» на данный момент насчитывается порядка 270 организаций, которые являются базой для заключения договора о целевом обучении. Схема проста: организация вкладывает средства в обучение студента, а он, по завершении образования, должен отработать в ней не менее 3-х лет.

Целевой договор можно заключить как в процессе поступления в вуз, так и в ходе обучения. Из плюсов: оплата проезда и проживания, выплата дополнительной стипендии, гарантированное место трудоустройства. Подробности можно уточнить в отделе сопровождения целевого обучения: 8(4722) 24-54-41.

Поможет ли университет с трудоустройством?

По данным Министерства науки и высшего образования, более 90% выпускников НИУ «БелГУ» трудоустраиваются по специальности. А более 70% студентов уже во время учёбы имеют оплачиваемую работу.

В университете существует Центр профессиональной карьеры, который занимается продвижением молодых специалистов на рынке труда. Многие выпускники работают в таких крупных организациях как Министерство юстиции, Газпром, Сбербанк, ВТБ, Сколково.

Как происходит процесс оплаты за обучение?

Максимально удобно для абитуриента: оплата в университете поделена на два семестра, вносить всю сумму за год не обязательно. Оплачивать обучение можно частями - до 1 сентября и до 1 февраля.

Как университет организовывает внеучебную жизнь своих студентов?

В НИУ «БелГУ» функционирует более 20 студенческих объединений творческой, общественной и спортивной направленности. Действует несколько спортивных комплексов, собственная конноспортивная школа, Молодёжный культурный центр.

Добро пожаловать в НИУ «БелГУ»!

Приемная комиссия: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14. Тел.: 8 (4722) 30-18-80, е-mail: Exam@bsu.edu.ru