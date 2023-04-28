Водитель автобуса №103 в Липецке вытолкнул 13-летнего школьника из салона

В социальных сетях опубликовали видео с водителем, выталкивающим подростка из автобуса Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 28 апреля, в социальных сетях Липецка появилось видео с водителем, который выталкивал 13-летнего школьника из автобуса №103. На записи шофер схватил сопротивляющегося подростка и потащил по салону.

К потасовке присоединился еще один молодой парень. Юный липчанин загораживал путь водителю, упирался всем телом во взрослого и цеплялся за своего товарища. Мужчина все-таки оказался сильнее и уволок парня к кабине водителя.

из социальных сетей Фото: с сайта

Вероятно, снимающий на камеру – один из компании приятелей, потому что обращается к школьнику по имени. Водитель на видео не сказал ни слова. Автор ролика и главный герой истории комментируют происходящее матом.

– Снимай, снимай, – выкрикивает другу вырывающийся из рук шофера подросток.

Удивительно, но остальные пассажиры совершенно спокойно реагируют на случившееся. Кто-то невозмутимо сидит в телефоне, кто-то просто наблюдает. Сидящий рядом молодой парень радуется, хлопая в ладоши.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, с заявлением в полицию не обращались. Стражи порядка проведут проверку по информации из социальных сетей. Правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего.