В День пожарной охраны по улицам Липецка проехали раритетные машины МЧС

День пожарной охраны в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В пятницу 28 апреля в Липецке начали отмечать День пожарной охраны. Череду мероприятий открыл парад пожарной техники. По улицам города промчались современные и раритетные машины, приковывая взгляды удивленных жителей.

После автопробега в парке Победы стартовала праздничная эстафета. Там устроили соревнования по силовому многоборью, сообщили в пресс-службе регионального УГПСС. Пожарные и спасатели поднимали гири в 24 кг, переворачивали тракторную покрышку, тянули автомобиль за канат. Также представители «огненной» профессии состязались в приготовлении лучшей полевой каши.

День пожарной охраны в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

День пожарной охраны в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Отличившимся сотрудникам ГУ МЧС России по Липецкой области и регионального УГПСС вручили награды и благодарственные письма. Кстати, пожарный из села Березняговка получил почетный знак «Во славу земли Липецкой». С сентября прошлого года мужчина участвует в спецоперации.

Гостям парка представили пожарно-спасательную технику, интерактивные учебные точки «Профилактика пожаров», «Безопасность на воде», «Гражданская оборона». Желающие сфотографировались с оборудованием пожарных и даже примеряли на себя водолазное снаряжение.